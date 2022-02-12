Военные России и Белоруссии отработали ведение манёвренной обороны в ходе учений

Военнослужащие России и Белоруссии на полигоне Гожский под Гродно отработали ведение манёвренной обороны силами механизированных подразделений при поддержке артиллерии и авиации. Об этом сообщило Минобороны Белоруссии.

В отработке эпизода принимали участие подразделения тылового и технического обеспечения. Участники продемонстрировали элементы эвакуации раненых с применением бронированных медицинских машин на базе БТР-82А. В ходе эпизода разведка обнаружила движение передовых подразделений условного противника, тогда для нанесения первого урона в бой вступили механизированные подразделения, входящие в состав огневой засады. Выполнив свою задачу, они отошли в ротный опорный пункт, уступив поле боя подразделениям боевого охранения в составе взвода на БМП-2.

"Нанеся огневое поражение, подразделение под прикрытием дымовой завесы отходит на подготовленные позиции", — рассказали подробности действия в военном ведомстве.









Также эпизод предполагал применение разведывательных беспилотников для выявления предполагаемых пунктов управления условного противника, по которым силами авиации Союзного государства наносился авиационный удар. В ходе разыгранного действия был применён огонь танковой роты и гранатомётного взвода, что создало условия для контрудара, в ходе которого условному противнику было нанесено окончательное поражение. Отмечается, что министр обороны Белоруссии Виктор Хренин лично проверил действия войск.