Глава Пентагона Остин обсудил с Шойгу наращивание сил РФ "в Крыму и вокруг Украины"

Ранее в Пентагоне посчитали, что РФ не приняла окончательных решений по ситуации вокруг Украины . При этом представитель американского военного ведомства Джон Кёрби в очередной раз заявил, что Россия якобы продолжает стягивать войска к границе с Незалежной.

В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения" России на Украину. По данным издания, об этом он якобы заявил во время общения с союзниками. Однако некоторые европейские дипломаты не поверили американскому лидеру и заявили, что "отказываются такое покупать".