Шойгу обсудил с главой Минобороны США Остином вопросы безопасности
Эта тема представляет взаимный интерес. Ранее глава МИД РФ Лавров заявил, что Америка и НАТО игнорируют ключевые идеи проектов России по гарантиям безопасности.
Сергей Шойгу. Фото на обложке © Shutterstock
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином. Они обсудили вопросы безопасности, пишет пресс-служба Минобороны.
"12 февраля 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединённых Штатов Америки Ллойда Остина", — говорится в сообщении.
В российском военном ведомстве уточнили, что министры обсудили вопросы безопасности, которые представляют взаимные интересы.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО игнорируют ключевые идеи проектов РФ по гарантиям безопасности. Министр подчеркнул, что прежде всего это касается положений о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей.
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