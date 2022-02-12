Шойгу обсудил с главой Минобороны США Остином вопросы безопасности

"12 февраля 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединённых Штатов Америки Ллойда Остина", — говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве уточнили, что министры обсудили вопросы безопасности, которые представляют взаимные интересы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО игнорируют ключевые идеи проектов РФ по гарантиям безопасности. Министр подчеркнул, что прежде всего это касается положений о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей.