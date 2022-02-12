США велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну

Американские власти распорядились, чтобы большинство остающихся на Украине сотрудников Посольства США немедленно покинули страну в связи с угрозой "вторжения" России на территорию Незалежной. Об этом на брифинге сообщил представитель администрации США высокого ранга.

"Мы распорядились, чтобы большинство сотрудников посольства, до сих пор находящихся на Украине, немедленно покинули страну", — сказал чиновник, отметив, что само ведомство не закрывается и продолжает свою работу на территории Незалежной.

Он отметил, что американское посольство в Киеве временно приостанавливает предоставление большинства консульских услуг, при этом США "будут предоставлять ограниченный объём экстренных консульских услуг из Львова". По словам чиновника, по всем остальным вопросам гражданам США, находящимся на Украине, необходимо обращаться в американские диппредставительства в соседних странах.

При этом представитель администрации США подчеркнул, что Киев с пониманием отнёсся к данному решению Вашингтона, хотя не все в украинском руководстве разделяют американскую оценку угрозы возможного конфликта с Москвой.

"Украинцы понимают, почему мы предпринимаем эти шаги, хоть и не все они обязательно согласны <…> с нашей оценкой угрозы и нашей оценкой того, насколько потенциальный конфликт близок", — заключил чиновник.