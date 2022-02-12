Отец студентки МГУ Тепляковой заявил об ажиотажном спросе на консультации у его дочери

Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой Евгений сообщил об ажиотажном спросе на психологическую консультацию у его дочери и закрыл приём на ближайшее время.

"В связи с большим количеством обращений и ажиотажным спросом вынуждены с сожалением сообщить, что свободных мест для записи на ближайшее время нет", — приводит его слова РИА "Новости".

Евгений попросил всех отнестись с пониманием к данной ситуации. При этом ранее он сообщил, что консультация у его дочери обойдётся в 50 тысяч рублей за один академический час. Такую высокую цену мужчина объяснил тем, что его дочь "уникальный специалист и у неё мало времени".