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Отец студентки МГУ Тепляковой заявил об ажиотажном спросе на консультации у его дочери

Из-за этого даже пришлось закрыть приём клиентов на ближайшее время. При этом, как ранее рассказал мужчина, один академический час сеанса обойдётся желающим в 50 тысяч рублей.

12 февраля, 14:49
<p>Евгений Тепляков. Кадр видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=IoXOuq-m0T8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Редакция"</a></p>

Евгений Тепляков. Кадр видео © YouTube / "Редакция"

Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой Евгений сообщил об ажиотажном спросе на психологическую консультацию у его дочери и закрыл приём на ближайшее время.

"В связи с большим количеством обращений и ажиотажным спросом вынуждены с сожалением сообщить, что свободных мест для записи на ближайшее время нет", — приводит его слова РИА "Новости".

Евгений попросил всех отнестись с пониманием к данной ситуации. При этом ранее он сообщил, что консультация у его дочери обойдётся в 50 тысяч рублей за один академический час. Такую высокую цену мужчина объяснил тем, что его дочь "уникальный специалист и у неё мало времени".

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Лайф напоминает, что в 2021 году Алиса Теплякова успешно сдала ЕГЭ и прошла вступительные в МГУ. На бюджет она не поступила, родители отдали девочку на платное отделение. А в декабре прошлого года в вузе грянул скандал: отец Алисы напал на завкафедрой якобы из-за того, что дочь удерживали на экзамене. В университете пообещали обеспечить комфортное пребывание девочки в стенах учреждения, однако рассказали о трудностях Алисы Тепляковой с обучением.

А недавно у отца Алисы и МГУ вновь возник конфликт. В вузе заявили, что девочка не сдала большинство зачётов и несколько экзаменов после первого семестра и не появляется в университете, у отца же иная версия. Он заметил, что его дочь сессию закрыла, а психфак всячески пытается мешать её обучению, "устроив цирк с незаконным удержанием", в этом деле разбирается прокуратура. После этого высказывания полиция организовала проверку, однако состава преступления не нашла.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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