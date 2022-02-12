Путин и Макрон более полутора часов обсуждали ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Их беседа длилась 1 час 40 минут, пишет AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл в субботу переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в течение часа и 40 минут, чтобы попытаться ослабить растущую напряжённость в российско-украинском кризисе", — указывается в сообщении.