Путин и Макрон более полутора часов обсуждали ситуацию на Украине
Как указало AFP, президент Франции пытался "ослабить растущую напряжённость" в российско-украинском кризисе. Песков подтвердил, что диалог действительно состоялся.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото на обложке © ТАСС / EPA
Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Их беседа длилась 1 час 40 минут, пишет AFP со ссылкой на Елисейский дворец.
"Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл в субботу переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в течение часа и 40 минут, чтобы попытаться ослабить растущую напряжённость в российско-украинском кризисе", — указывается в сообщении.
То, что телефонный разговор действительно состоялся, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с "Интерфаксом".
Напомним, 7 февраля состоялась личная встреча Путина и Макрона в Москве. Российский лидер назвал переговоры содержательными и полезными. Макрон же заявил, что в ходе беседы с Путиным "достиг цели остановить эскалацию на Украине".
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