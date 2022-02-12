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Путин и Макрон более полутора часов обсуждали ситуацию на Украине

Как указало AFP, президент Франции пытался "ослабить растущую напряжённость" в российско-украинском кризисе. Песков подтвердил, что диалог действительно состоялся.

12 февраля, 15:04

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото на обложке © ТАСС / EPA

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Их беседа длилась 1 час 40 минут, пишет AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл в субботу переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в течение часа и 40 минут, чтобы попытаться ослабить растущую напряжённость в российско-украинском кризисе", — указывается в сообщении.

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То, что телефонный разговор действительно состоялся, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с "Интерфаксом".

Напомним, 7 февраля состоялась личная встреча Путина и Макрона в Москве. Российский лидер назвал переговоры содержательными и полезными. Макрон же заявил, что в ходе беседы с Путиным "достиг цели остановить эскалацию на Украине".

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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