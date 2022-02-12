Движение судов в Босфорском проливе заблокировано из-за поломки сухогруза

Движение судов в Босфорском проливе остановилось из-за поломки сухогруза. Об этом сообщает Береговая охрана Турции.

"Движение судов в оба направления в Босфоре временно приостановлено из-за поломки сухогруза Cheng May", — говорится в сообщении.