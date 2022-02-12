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Движение судов в Босфорском проливе заблокировано из-за поломки сухогруза

Судно Cheng May под флагом Либерии направлялось из порта Пуэрто-Боливар в Зонгулдак. На помощь экипажу турецкая сторона отправила три буксира и катер.

12 февраля, 15:08
<p>Поломавшееся судно. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/kiyiemniyet/status/1492499435737260038/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kiyiemniyet</a></p>

Поломавшееся судно. Фото © Twitter / kiyiemniyet

Движение судов в Босфорском проливе остановилось из-за поломки сухогруза. Об этом сообщает Береговая охрана Турции.

"Движение судов в оба направления в Босфоре временно приостановлено из-за поломки сухогруза Cheng May", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что поломавшееся судно Cheng May под флагом Либерии направлялось из порта Пуэрто-Боливар в турецкий Зонгулдак. На помощь экипажу были отправлены три буксира и катер. О других подробностях инцидента пока не сообщается.

Ранее Лайф сообщал, что шторм чуть не выбросил сухогруз "Санкт-Петербург" на берег в Грузии. К счастью, экипажу удалось восстановить управление судном.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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