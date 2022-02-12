Движение судов в Босфорском проливе заблокировано из-за поломки сухогруза
Судно Cheng May под флагом Либерии направлялось из порта Пуэрто-Боливар в Зонгулдак. На помощь экипажу турецкая сторона отправила три буксира и катер.
Поломавшееся судно. Фото © Twitter / kiyiemniyet
Движение судов в Босфорском проливе остановилось из-за поломки сухогруза. Об этом сообщает Береговая охрана Турции.
"Движение судов в оба направления в Босфоре временно приостановлено из-за поломки сухогруза Cheng May", — говорится в сообщении.
Отмечается, что поломавшееся судно Cheng May под флагом Либерии направлялось из порта Пуэрто-Боливар в турецкий Зонгулдак. На помощь экипажу были отправлены три буксира и катер. О других подробностях инцидента пока не сообщается.
Ранее Лайф сообщал, что шторм чуть не выбросил сухогруз "Санкт-Петербург" на берег в Грузии. К счастью, экипажу удалось восстановить управление судном.
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