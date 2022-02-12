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Глава Пентагона распорядился вывести военных инструкторов с Украины

Такое решение было принято на фоне растущей обеспокоенности Госдепа США в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границы Украины.

12 февраля, 15:18
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/82ndABNDiv" target="_blank" rel="noopener noreferrer">All American Division</a></p>

Фото © Twitter / All American Division

Министр обороны США Ллойд Остин приказал временно вывести группу американских военных инструкторов с Украины. Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кёрби.

"Министр Остин распорядился временно передислоцировать с Украины военнослужащих Национальной гвардии Флориды. Решение было принято из соображений безопасности, прежде всего ради защиты наших граждан, а также учитывая рекомендации Госдепа относительно их пребывания на Украине", — сообщил пресс-секретарь военного ведомства.

Кёрби уточнил, что глава Пентагона рекомендовал "передислоцировать войска в любую страну Европы". Военные силы США были развёрнуты на Украине с конца ноября.

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Накануне, 11 февраля, Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Украину. Там подчеркнули, что гражданам следует уехать сейчас, воспользовавшись коммерческим или частным транспортом.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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