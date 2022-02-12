Глава Пентагона распорядился вывести военных инструкторов с Украины

Министр обороны США Ллойд Остин приказал временно вывести группу американских военных инструкторов с Украины. Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кёрби.

"Министр Остин распорядился временно передислоцировать с Украины военнослужащих Национальной гвардии Флориды. Решение было принято из соображений безопасности, прежде всего ради защиты наших граждан, а также учитывая рекомендации Госдепа относительно их пребывания на Украине", — сообщил пресс-секретарь военного ведомства.

Кёрби уточнил, что глава Пентагона рекомендовал "передислоцировать войска в любую страну Европы". Военные силы США были развёрнуты на Украине с конца ноября.