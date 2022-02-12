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Зеленский проконтролировал учения МВД Украины у границ Крыма

Манёвры проходят в посёлке Каланчак в Херсонской области. В них участвует более тысячи правоохранителей, а также задействована спецтехника, в частности вертолётная группа Ми-8 и Н145.

12 февраля, 15:16
<p>Владимир Зеленский прибыл на учения МВД Украины в Херсонскую область. Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/na-hersonshini-volodimir-zelenskij-pereglyanuv-navchannya-si-72853" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офис президента Украины</a></p>

Владимир Зеленский прибыл на учения МВД Украины в Херсонскую область. Фото © Офис президента Украины

Министерство внутренних дел Украины проводит тактико-специальные учения в Херсонской области вблизи границ с Крымом. За ходом манёвров наблюдает президент Незалежной Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Учения проходят в посёлке городского типа Каланчак в Херсонской области вблизи административной границы со временно оккупированным Крымом. Их цель — максимально подготовить органы МВД к эффективному реагированию на дестабилизационные факторы", — говорится в сообщении.

Украинские артиллеристы выполнили учения на границе с Крымом

Украинские артиллеристы выполнили учения на границе с Крымом

Согласно сценарию, правоохранители должны отработать реагирование на факты незаконного пересечения пунктов пропуска, попытку уничтожения дамбы, блокирующей поставки воды в Крым, освобождение захваченных административных зданий, ликвидацию вооружённых групп. Отмечается, что в манёврах участвует 1300 правоохранителей, а также задействована спецтехника, в частности вертолётная группа Ми-8 и Н145.

Ранее Лайф писал, что Украина провела учения с использованием систем "Ураган" у границ Крыма. Отмечается, что мероприятия прошли в условиях, максимально приближенных к боевым, а подобные тренировки вырабатывают у военнослужащих определённый алгоритм действий.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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