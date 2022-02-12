Зеленский проконтролировал учения МВД Украины у границ Крыма

Министерство внутренних дел Украины проводит тактико-специальные учения в Херсонской области вблизи границ с Крымом. За ходом манёвров наблюдает президент Незалежной Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Учения проходят в посёлке городского типа Каланчак в Херсонской области вблизи административной границы со временно оккупированным Крымом. Их цель — максимально подготовить органы МВД к эффективному реагированию на дестабилизационные факторы", — говорится в сообщении.

Согласно сценарию, правоохранители должны отработать реагирование на факты незаконного пересечения пунктов пропуска, попытку уничтожения дамбы, блокирующей поставки воды в Крым, освобождение захваченных административных зданий, ликвидацию вооружённых групп. Отмечается, что в манёврах участвует 1300 правоохранителей, а также задействована спецтехника, в частности вертолётная группа Ми-8 и Н145.