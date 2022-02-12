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Прокуратура начала проверку по факту пожара в многоквартирном доме в Орехово-Зуеве

В ходе неё будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства.

12 февраля, 15:35

Ликвидация пожара в Орехово-Зуеве. Фото © ВКонтакте / Ликино-Дулёво

Прокуратура Московской области начала проверку в связи с возгоранием кровли жилого многоквартирного дома в Орехово-Зуеве. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства", — говорится в сообщении.

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Уточняется, что проведением проверки займётся Орехово-Зуевская городская прокуратура. Также ведомство проконтролирует соблюдение жилищных прав лиц, проживающих в многоквартирном доме. На место ЧП выехал местный городской прокурор Владимир Бусыгин.

Ранее Лайф сообщал, что инцидент произошёл в доме 34 на улице Ленина. По последним данным, площадь возгорания составляет 900 квадратных метров. К тушению привлекли 67 человек и 24 единицы техники из подразделения МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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