Прокуратура начала проверку по факту пожара в многоквартирном доме в Орехово-Зуеве

Прокуратура Московской области начала проверку в связи с возгоранием кровли жилого многоквартирного дома в Орехово-Зуеве. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства", — говорится в сообщении.

Уточняется, что проведением проверки займётся Орехово-Зуевская городская прокуратура. Также ведомство проконтролирует соблюдение жилищных прав лиц, проживающих в многоквартирном доме. На место ЧП выехал местный городской прокурор Владимир Бусыгин.