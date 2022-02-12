Как аферист из Tinder развёл любовниц на миллионы долларов, избежал тюрьмы и стал героем документалки Netflix

В 2019 году в норвежском таблоиде VG вышла статья "Аферист из Tinder" о человеке по имени Саймон Леваев. Герой публикации выманил у женщин, с которыми знакомился в популярном мобильном приложении, более десяти миллионов долларов. Он вводил своих визави в заблуждение, прикрываясь фальшивой личностью, а деньги, которые брал в долг под разными предлогами, так никогда и не возвращал. Леваев был несколько раз осуждён за другие преступления, и до сих пор его разыскивают правоохранители некоторых стран. В 2022-м о нём вышел документальный фильм Tinder Swindler ("Аферист из "Тиндера"), который произвёл настоящий фурор на Netflix.

Начало

Настоящее имя Леваева — Шимон Хают. Он родился в 1990 году в Израиле, но уже в 15-летнем возрасте перебрался в США. Друзья его семьи, которые помогли ему обосноваться в Бруклине, стали первыми жертвами будущего махинатора. После переезда они обвинили Шимона в том, что он без спроса пользовался их кредитной картой. Этот инцидент ничуть не смутил "предприимчивого" юношу, и он стал зарабатывать на жизнь финансовым мошенничеством, таким как подделка чеков.

Саймон Леваев. Кадр из трейлера фильма "Аферист из Tinder" © Netflix

В 2011 году Хаюта впервые уличили в преступлениях. В тот период он уже использовал псевдоним Саймон Леваев, выдавая себя за сына долларового миллиардера и "бриллиантового короля" Льва Леваева. За кражу и обналичивание чековых книжек у двух семей, нанявших его в качестве помощника, Саймона вызвали в суд. Но вместо того, чтобы отправиться на скамью подсудимых, он изготовил поддельный паспорт на имя Мордехай Нисим Тапиро и сбежал в Иорданию. Оттуда путь мошенника лежал в Европу.

Поймай меня, если сможешь

Майкл Билтон — так теперь звали нашего героя, который уже тогда начал брать в оборот представительниц прекрасного пола. Он успешно обвёл вокруг пальца нескольких женщин, за что и был приговорён к трём годам тюрьмы в Финляндии. При аресте у ловеласа нашли кучу фальшивых документов и кредитных карт, но это не помешало ему выйти на свободу досрочно. В 2017-м Саймон вернулся в Израиль, где ему было предъявлено новое обвинение. Не дожидаясь, пока его снова упекут за решётку, аферист сделал себе паспорт уже на фамилию Леваев и во второй раз оказался в Европе.

Жертва Саймона Леваева. Скриншот видео © YouTube / Netflix Russia

Саймон завёл аккаунт в приложении Tinder и, представляясь сыном алмазного магната, начал знакомиться с обеспеченными девушками. Затем действовал по "схеме Понци": брал взаймы у очередной жертвы и с помощью этих денег пускал пыль в глаза следующей, снимая частные самолёты и приглашая на свидания в дорогие рестораны.

Девушка, которую Саймон Леваев пригласил на борт частного самолёта. Скриншот видео © YouTube / Netflix Russia

Леваев притворялся, что на него напали неизвестные враги, и просил временно помочь деньгами, а девушки брали крупные кредиты, чтобы спасти "незадачливого" мажора. Причём в ход всегда шли одни и те же фотографии "нападения", на которых он якобы запечатлён со своим телохранителем. Естественно, деньги никто никому не возвращал, но иногда Саймон делал вид, что выплачивает долг, прибегая к старому доброму трюку с поддельными чеками.

Общественное признание

Спустя какое-то время Саймон попался в Греции на использовании фальшивого паспорта. Его приговорили к 15 месяцам тюремного заключения, которое он начал отбывать в Израиле. Но тут случилась пандемия ковида, из-за которой его выпустили досрочно. В 2020 году Леваев использовал свои навыки, чтобы без очереди получить вакцину от CoViD-19, выдав себя за медработника. За различные преступления его до сих пор разыскивают власти Норвегии, Швеции и Великобритании.

Дама, которой Саймон Леваев говорил, что у них "особая связь". Скриншот видео © YouTube / Netflix Russia

Неожиданная "слава" пришла к мошеннику в феврале 2022 года, когда на Netflix вышел документальный фильм "Аферист из Tinder". Главными героинями картины стали несколько жертв Шимона Хаюта, которые поделились со зрителями своими историями. Они объявили сбор средств на платформе GoFundMe, чтобы компенсировать финансовые потери, а некоторые банки пошли дамам навстречу и списали часть долгов.

Саймон Леваев и одна из его жертв. Кадр из трейлера фильма "Аферист из Tinder" © Netflix