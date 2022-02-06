Торчала только рука: Момент схода лавины на сноубордиста в сочинских горах попал на видео
Парень вместе с друзьями катался на закрытой трассе. К счастью, товарищи вовремя заметили неладное и помогли ему выбраться.
© Instagram / sasha_ilyin_
Сноубордист попал под лавину на необорудованном спуске в горах Сочи. Видео © Instagram / sasha_ilyin_
В Адлерском районе на закрытой трассе одного из курортов в горах Сочи едва не произошла трагедия. На сноубордистов сошла лавина, и один из экстремалов оказался в снежном плену. Произошедшее снял на камеру один из участников инцидента. Видео опубликовал сноубордист Александр Ильин в "Инстаграме".
На кадрах видно, что двое сноубордистов двигаются вниз, а третий — автор видеоролика — снимает их и обстановку в округе, однако внезапно слева появляется огромная снежная волна. Один из экстремалов успевает сбежать от неё, второму не так везёт, он буквально оказывается проглоченным. Однако верные друзья вовремя заметили неладное и помогли ему выбраться.
Автор ролика успел не только снять кадры, но и помочь попавшему в беду товарищу. К счастью, всё обошлось, никто не пострадал. Однако видео не оставило равнодушным практически никого, в том числе и профессиональных спортсменов, которые осудили парней и напомнили, что кататься стоит только на оборудованных трассах.
Ранее на Сахалине рабочий угольного разреза погиб при сходе лавины. Инцидент произошёл, когда четверо сотрудников занимались демонтажем трубы. Двух из них накрыла снежная масса, одного удалось спасти.
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