Торчала только рука: Момент схода лавины на сноубордиста в сочинских горах попал на видео

Сноубордист попал под лавину на необорудованном спуске в горах Сочи. Видео © Instagram / sasha_ilyin_

В Адлерском районе на закрытой трассе одного из курортов в горах Сочи едва не произошла трагедия. На сноубордистов сошла лавина, и один из экстремалов оказался в снежном плену. Произошедшее снял на камеру один из участников инцидента. Видео опубликовал сноубордист Александр Ильин в "Инстаграме".

На кадрах видно, что двое сноубордистов двигаются вниз, а третий — автор видеоролика — снимает их и обстановку в округе, однако внезапно слева появляется огромная снежная волна. Один из экстремалов успевает сбежать от неё, второму не так везёт, он буквально оказывается проглоченным. Однако верные друзья вовремя заметили неладное и помогли ему выбраться.

Автор ролика успел не только снять кадры, но и помочь попавшему в беду товарищу. К счастью, всё обошлось, никто не пострадал. Однако видео не оставило равнодушным практически никого, в том числе и профессиональных спортсменов, которые осудили парней и напомнили, что кататься стоит только на оборудованных трассах.