НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Британцы в Twitter пришли в восторг от картины на совместном фото Шойгу и Уоллеса

Ряд пользователей предположил, что глава Минобороны РФ таким образом устроил для британского коллеги исторический экскурс, напомнив, что СССР и Британия общими усилиями одержали победу над Гитлером.

12 февраля, 15:57
<p>Встреча глав министерств обороны России и Великобритании. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/DefenceHQ/status/1492212114928422917" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство обороны Великобритании</a></p>

Встреча глав министерств обороны России и Великобритании. Фото © Twitter / Министерство обороны Великобритании

Британские пользователи Twitter пришли в восторг от картины, которая попала на совместную фотографию министров обороны России и Великобритании Сергея Шойгу и Бена Уоллеса, а также начальников штабов двух стран Валерия Герасимова и Тони Радакина.

Отметим, что на произведении искусства, которое привлекло внимание британцев, изображены главнокомандующие стран-союзников, которые празднуют победу над гитлеровской Германией. На картине можно разглядеть маршалов Константина Жукова и Жана де Тассиньи, также там изображены британский военачальник Бернард Лоу Монтгомери и американский генерал Дуайт Эйзенхауэр.

"Мой взгляд прикован к этой картине, которая висит за ними", — написал один из англоязычных пользователей в комментариях под снимком.

Министр обороны Британии заверил, что НАТО не хочет "разделять и властвовать" в отношении России

Министр обороны Британии заверил, что НАТО не хочет "разделять и властвовать" в отношении России

Ряд комментаторов предположил, что Шойгу таким образом устроил для британского коллеги исторический экскурс, напомнив, что СССР и Великобритания в своё время общими усилиями одержали победу во Второй мировой войне.

Напомним, в минувшую пятницу, 11 февраля, Бен Уоллес прибыл в Москву с целью переговоров с главой Минобороны России. В ходе встречи Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка в Европе становится всё напряжённее и напряжённее, Россия не всегда понимает причины нагнетания ситуации. Он предложил Западу внести свой вклад в снижение этой напряжённости и прекратить показательное "напичкивание оружием Украины".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1