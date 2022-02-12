Британцы в Twitter пришли в восторг от картины на совместном фото Шойгу и Уоллеса
Ряд пользователей предположил, что глава Минобороны РФ таким образом устроил для британского коллеги исторический экскурс, напомнив, что СССР и Британия общими усилиями одержали победу над Гитлером.
Встреча глав министерств обороны России и Великобритании. Фото © Twitter / Министерство обороны Великобритании
Британские пользователи Twitter пришли в восторг от картины, которая попала на совместную фотографию министров обороны России и Великобритании Сергея Шойгу и Бена Уоллеса, а также начальников штабов двух стран Валерия Герасимова и Тони Радакина.
Отметим, что на произведении искусства, которое привлекло внимание британцев, изображены главнокомандующие стран-союзников, которые празднуют победу над гитлеровской Германией. На картине можно разглядеть маршалов Константина Жукова и Жана де Тассиньи, также там изображены британский военачальник Бернард Лоу Монтгомери и американский генерал Дуайт Эйзенхауэр.
"Мой взгляд прикован к этой картине, которая висит за ними", — написал один из англоязычных пользователей в комментариях под снимком.
Ряд комментаторов предположил, что Шойгу таким образом устроил для британского коллеги исторический экскурс, напомнив, что СССР и Великобритания в своё время общими усилиями одержали победу во Второй мировой войне.
Напомним, в минувшую пятницу, 11 февраля, Бен Уоллес прибыл в Москву с целью переговоров с главой Минобороны России. В ходе встречи Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка в Европе становится всё напряжённее и напряжённее, Россия не всегда понимает причины нагнетания ситуации. Он предложил Западу внести свой вклад в снижение этой напряжённости и прекратить показательное "напичкивание оружием Украины".
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