Британцы в Twitter пришли в восторг от картины на совместном фото Шойгу и Уоллеса

Британские пользователи Twitter пришли в восторг от картины, которая попала на совместную фотографию министров обороны России и Великобритании Сергея Шойгу и Бена Уоллеса, а также начальников штабов двух стран Валерия Герасимова и Тони Радакина.

Отметим, что на произведении искусства, которое привлекло внимание британцев, изображены главнокомандующие стран-союзников, которые празднуют победу над гитлеровской Германией. На картине можно разглядеть маршалов Константина Жукова и Жана де Тассиньи, также там изображены британский военачальник Бернард Лоу Монтгомери и американский генерал Дуайт Эйзенхауэр.

"Мой взгляд прикован к этой картине, которая висит за ними", — написал один из англоязычных пользователей в комментариях под снимком.