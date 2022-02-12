Золото лыжниц : Итоги восьмого дня Олимпиады в Пекине

Восьмой день Олимпийских игр в Пекине принёс российским болельщикам немало радости. Главная — третья золотая медаль соревнований. Появляется определённая ясность и в скандальном деле Камилы Валиевой, развязка в котором наступит скоро. Лайф рассказывает о главных событиях субботы на Олимпиаде в Китае.

Золотая женская лыжная эстафета

Третья победа России на Олимпиаде состоялась там, где её в целом очень ждали. Наши лыжницы на эстафету имели самый ровный состав. Ни грозные норвежки, ни шведки таким подбором исполнительниц не обладали. С первых метров наши шли в лидерах, а финишный этап Вероники Степановой — настоящее удовольствие.

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

В итоге прекрасная, яркая и фантастическая победа! Вероника Степанова отныне самая молодая чемпионка Олимпийских игр в истории лыжных гонок, а Юлия Ступак меняет грустные эмоции и слова о возможном конце карьеры на радостные танцы прямо на подиуме! Победа, которую многие встречали со слезами радости на глазах! Героини, не иначе!

Снова "деревянная" медаль Цветкова

Олимпиада в Пекине для Максима Цветкова — настоящая печаль. Две гонки — два четвёртых места. В спринте сегодня биатлонист сделал всё для того, чтобы быть на подиуме, но не удалось. Подвела немного скорость на трассе. Не получилось и у остальных наших спортсменов. Тем не менее завтра есть все шансы завоевать медали в гонке преследования.

Фигурное катание. Второе место Синициной и Кацалапова в ритм-танце

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Виктория Синицина и Никита Кацалапов после первого вида программы расположились на втором месте. Лидеры — невероятные французы Пападакис и Сизерон, которые с ходу обновили свой же мировой рекорд. Хорошо показали себя Александра Степанова и Иван Букин, которые остановились на промежуточном четвёртом месте, но третье совсем близко.

За пределами катка продолжаются большие и серьёзные разбирательства относительно допингового скандала Камилы Валиевой. Сегодня стало известно, что рассмотрение её дела начнётся 13 февраля. Арбитрами станут представители США, Италии и Словении. О шансах рассуждать очень сложно. При этом вердикт CAS будет вынесен днём 14 февраля.

Хоккей. Вылет женской сборной и первое поражение мужской

Закончила выступление в Пекине наша женская хоккейная сборная. Для неё эта Олимпиада получилась очень проблемной, но тем не менее мы были вправе ждать от неё борьбы за награды (бронза нам уж точно светила). Увы и ах, но в полуфинал вместо нас вышла команда Швейцарии, одержавшая победу над россиянками со счётом 4:2.

Фото © ТАСС / ЕРА / SALVATORE DI NOLFI

Мужскую команду ждала игра против грозной сборной Чехии, которая стала для наших первым "большим" соперником на Играх. В целом россияне решили все вопросы относительно выхода в четвертьфинал, однако поражение в овертайме немного расстраивает.

Конькобежный спорт. Опять без медалей

И снова нет медалей у наших конькобежцев. Это уже похоже на какое-то проклятие, но нашим спортсменам опять не везёт. На дистанции 500 метров мы ждали наград, но, к сожалению, остались без них. Артём Арефьев стал седьмым, Виктор Муштаков — восьмым, Руслан Мурашов — десятым.

Общекомандный медальный зачёт Олимпиады-2022. Инфографика © LIFE