Путин и Лукашенко обсудили реакцию Запада на гарантии безопасности

Между президентом России Владимиром Путиным и белорусским лидером Александром Лукашенко состоялся телефонный разговор, во время которого они обсудили реакцию США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России", — говорится в сообщении.

Также пресс-служба сообщает, что главы государств условились о дальнейших личных контактах.