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Путин и Лукашенко обсудили реакцию Запада на гарантии безопасности

Главы государств побеседовали по телефону. Также пресс-служба российского лидера сообщает, что между ними были заключены договорённости о дальнейших личных контактах.

12 февраля, 16:46

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото на обложке © ТАСС / Никольский Алексей

Между президентом России Владимиром Путиным и белорусским лидером Александром Лукашенко состоялся телефонный разговор, во время которого они обсудили реакцию США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России", — говорится в сообщении.

Путин и Байден начали телефонные переговоры

Путин и Байден начали телефонные переговоры

Также пресс-служба сообщает, что главы государств условились о дальнейших личных контактах.

Ранее Лайф рассказал, что Путин и Макрон более полутора часов обсуждали ситуацию на Украине. Как указало AFP, президент Франции пытался "ослабить растущую напряжённость" в российско-украинском кризисе. Песков подтвердил, что диалог действительно состоялся.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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