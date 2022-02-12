Путин и Лукашенко обсудили реакцию Запада на гарантии безопасности
Главы государств побеседовали по телефону. Также пресс-служба российского лидера сообщает, что между ними были заключены договорённости о дальнейших личных контактах.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото на обложке © ТАСС / Никольский Алексей
Между президентом России Владимиром Путиным и белорусским лидером Александром Лукашенко состоялся телефонный разговор, во время которого они обсудили реакцию США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России", — говорится в сообщении.
Также пресс-служба сообщает, что главы государств условились о дальнейших личных контактах.
Ранее Лайф рассказал, что Путин и Макрон более полутора часов обсуждали ситуацию на Украине. Как указало AFP, президент Франции пытался "ослабить растущую напряжённость" в российско-украинском кризисе. Песков подтвердил, что диалог действительно состоялся.
Комментариев: 0