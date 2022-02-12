Старты биатлонистов и надежды на лыжников: Расписание девятого дня Олимпиады в Пекине

Новый день на Олимпийских играх в Пекине, как и все предыдущие, заставит изрядно понервничать болельщиков из России. Наши спортсмены отправятся в борьбу за целый ряд медалей, и ждать можно даже золота. Лайф знакомит вас с главными событиями Олимпиады в Пекине, которые произойдут 13 февраля.

Лыжные гонки. Мужская эстафета

Крепкая мужская сборная России по лыжным гонкам и новое для неё испытание — мужская эстафета. Александр Большунов уже вписал себя в историю отечественных лыж, теперь он может это сделать в компании партнёров — Алексея Червоткина, Дениса Спицова и Сергея Устюгова. Впрочем, борьба будет ожесточённой. Удастся ли повторить успех женской сборной, увидим в 10:00 на Первом канале.

Биатлон. Гонки преследования

У нашей биатлонной команды пока что не всё так гладко. Сборная России в личных стартах так и не может завоевать медаль. Ближе всех Максим Цветков, который дважды был четвёртым. Впрочем, свой шанс у наших будет в гонках преследования. Хорошие позиции не только у Цветкова, но и у Кристины Резцовой, которая отправится на трассу шестой. Прямые эфиры на телеканале "Россия-1" начнутся с 12:00.

Конькобежный спорт. Старт знаменосца сборной России

Новая попытка наших конькобежцев взять медаль в Пекине — женская 500-метровка. На короткой дистанции у нас ожидается неплохое представительство. Основное внимание российских болельщиков будет приковано к Ольге Фаткулиной — знаменосцу сборной России на открытии Игр. Помимо неё на дистанцию выйдут Дарья Качанова и Ангелина Голикова. Начало забегов в 16:50.

Ольга Фаткулина. Фото © TACC / AP / Rick Bowmer

До этого наша мужская сборная выйдет на старт гонки преследования, где шансы у нас очень неплохие. Пока что предстоит преодолеть квалификацию, но даже там будет необходимо взять своё. Старт в 16:00.

Шорт-трек. Мужская 500-метровка

Выйдут наши спортсмены и на мужскую 500-метровку в шорт-треке. От стадии квалификации соревнования в этот же день дойдут до финалов. Россию представят Павел Ситников и Константин Ивлиев. Помимо этого, в финале Б выступит наша женская сборная в эстафете на 3000 метров.

Бобслей. Женский монобоб

В достаточно новой бобслейной дисциплине будет и наша спортсменка. Свои силы на коварной трассе Олимпийских игр попробует Надежда Сергеева. Соперницы крайне серьёзные, и побороться за медаль будет непросто, но кто его знает... Первые две попытки смотрите в 4:30 и 6:00 по московскому времени.