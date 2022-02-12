Путин обсудил с Макроном преодоление тупика в урегулировании украинского кризиса
Отдельно в телефонном разговоре российский лидер подчеркнул нежелание ведущих западных стран подтолкнуть Киев к выполнению Минских договорённостей.
Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Франции Эмманюэлем Макроном обсудил "преодоление тупика" в урегулировании украинского кризиса. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Прошёл углублённый обмен мнениями по вопросам, касающимся обеспечения долгосрочных юридических гарантий безопасности РФ и преодоления тупика в урегулировании внутриукраинского конфликта, в том числе с учётом бесед Эмманюэля Макрона с руководством Украины, США и ряда европейских государств", — говорится в сообщении.
Глава российского государства обратил внимание французского коллеги на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Отдельно в разговоре было подчёркнуто и нежелание ведущих западных стран подтолкнуть Киев к выполнению Минских договорённостей.
Кроме того, лидеры обсудили вопросы сохранения и полноценного выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Ранее Лайф сообщал, что телефонный разговор Путина и Макрона 12 февраля длился 1 час 40 минут. А 7 февраля состоялась личная встреча Путина и Макрона в Москве. Российский лидер назвал переговоры содержательными и полезными. Макрон же заявил, что в ходе беседы с Путиным "достиг цели остановить эскалацию на Украине".
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