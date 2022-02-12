Путин обсудил с Макроном преодоление тупика в урегулировании украинского кризиса

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Франции Эмманюэлем Макроном обсудил "преодоление тупика" в урегулировании украинского кризиса. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Прошёл углублённый обмен мнениями по вопросам, касающимся обеспечения долгосрочных юридических гарантий безопасности РФ и преодоления тупика в урегулировании внутриукраинского конфликта, в том числе с учётом бесед Эмманюэля Макрона с руководством Украины, США и ряда европейских государств", — говорится в сообщении.

Глава российского государства обратил внимание французского коллеги на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Отдельно в разговоре было подчёркнуто и нежелание ведущих западных стран подтолкнуть Киев к выполнению Минских договорённостей.