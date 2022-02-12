Детали разбросало на несколько метров: Шесть человек пострадали в аварии с фурой на трассе М7

Авария на 437-м километре трассы М7. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На 437-м километре трассы М7 произошла авария с участием легковушки и грузовика, шесть человек пострадали. Об этом Лайфу рассказал источник.

На кадрах, попавших в распоряжение редакции, видно, что автомобиль Mitsubishi Lancer решил пойти на обгон, но водитель не справился с управлением. Машину на большой скорости занесло на встречной полосе. Впереди ехала большегрузная фура, водитель которой, пытаясь уйти от столкновения, столкнулся с легковушкой, протаранил другой грузовик и вылетел в кювет.

Водитель иномарки и сидящая рядом с ним женщина оказались зажаты в салоне, их пришлось вызволять с помощью специального гидравлического аварийно-спасательного инструмента сотрудникам МЧС. Водитель фуры получил множественные травмы. На заднем сиденье легковушки также находились двое подростков. Они без труда выбрались из автомобиля без видимых травм. В результате столкновения детали разбросало на несколько метров на заснеженной трассе.