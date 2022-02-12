Макрон заявил Путину о несовместимости "искреннего диалога" по Украине и эскалации

Президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что "искренний диалог" по Украине несовместим с эскалацией напряжённости в отношениях между Западом и Россией из-за опасений, что Москва решит вторгнуться на Украину. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на Елисейский дворец.