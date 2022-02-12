Макрон заявил Путину о несовместимости "искреннего диалога" по Украине и эскалации
Ранее стало известно, что между лидерами состоялся телефонный разговор, который длился более полутора часов. Это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото на обложке © Shutterstock
Президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что "искренний диалог" по Украине несовместим с эскалацией напряжённости в отношениях между Западом и Россией из-за опасений, что Москва решит вторгнуться на Украину. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на Елисейский дворец.
Ранее стало известно, что между лидерами состоялся телефонный разговор. Это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Беседа длилась 1 час 40 минут.
Напомним, 7 февраля состоялась личная встреча Путина и Макрона в Москве. Российский лидер назвал переговоры содержательными и полезными. Макрон же заявил, что в ходе беседы с Путиным "достиг цели остановить эскалацию на Украине".
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