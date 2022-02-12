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Путин и Байден начали телефонные переговоры

Российский лидер сегодня уже пообщался со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Более полутора часов лидеры обсуждали ситуацию на Украине.

12 февраля, 16:29

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден. Фото на обложке © ТАСС / Метцель Михаил

Президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден начали телефонные переговоры. Беседа стартовала в 19:04 мск, сообщает телеканал NBC со ссылкой на Белый дом.

"Президент Байден и Владимир Путин прямо сейчас беседуют. Звонок начался в 11:04 (по времени Вашингтона. — Прим. Лайфа)", — написала старший корреспондент NBC в пуле Белого дома Келли О'Доннелл в "Твиттере".

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Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Байдена 12 февраля. Представитель Кремля отметил, что о переговорах попросила американская сторона. Сначала Вашингтон прислал письменный запрос. Позже в Белом доме подтвердили эту информацию.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин сегодня уже пообщался с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Более полутора часов лидеры двух стран обсуждали ситуацию на Украине.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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