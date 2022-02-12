Путин и Байден начали телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден начали телефонные переговоры. Беседа стартовала в 19:04 мск, сообщает телеканал NBC со ссылкой на Белый дом.

"Президент Байден и Владимир Путин прямо сейчас беседуют. Звонок начался в 11:04 (по времени Вашингтона. — Прим. Лайфа)", — написала старший корреспондент NBC в пуле Белого дома Келли О'Доннелл в "Твиттере".

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Байдена 12 февраля. Представитель Кремля отметил, что о переговорах попросила американская сторона. Сначала Вашингтон прислал письменный запрос. Позже в Белом доме подтвердили эту информацию.