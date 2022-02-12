Губернатор Воробьёв взял на личный контроль ситуацию с пожаром в Орехово-Зуеве

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил предоставить помощь жильцам многоквартирного дома в Орехово-Зуеве, где сегодня произошёл пожар. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

"Поручил позаботиться о каждом жильце. Сейчас людей разместили в 16-й школе. Там работает штаб по расселению", — уточнил он.

Воробьёв добавил, что бригада спасателей эвакуировала 37 человек, пятеро из них дети. По словам губернатора, в результате возгорания кровли дома пострадавших и погибших нет.