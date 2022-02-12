Губернатор Воробьёв взял на личный контроль ситуацию с пожаром в Орехово-Зуеве
По словам главы региона, из горящего здания было эвакуировано 37 человек, пятеро из них дети. В результате возгорания кровли дома пострадавших и погибших нет.
Андрей Воробьёв. Фото © VK / Андрей Воробьёв
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил предоставить помощь жильцам многоквартирного дома в Орехово-Зуеве, где сегодня произошёл пожар. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.
"Поручил позаботиться о каждом жильце. Сейчас людей разместили в 16-й школе. Там работает штаб по расселению", — уточнил он.
Воробьёв добавил, что бригада спасателей эвакуировала 37 человек, пятеро из них дети. По словам губернатора, в результате возгорания кровли дома пострадавших и погибших нет.
Ранее Прокуратура Московской области начала проверку по факту пожара в Орехово-Зуеве. В ходе неё будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства.
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