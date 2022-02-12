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Губернатор Воробьёв взял на личный контроль ситуацию с пожаром в Орехово-Зуеве

По словам главы региона, из горящего здания было эвакуировано 37 человек, пятеро из них дети. В результате возгорания кровли дома пострадавших и погибших нет.

12 февраля, 16:44
<p>Андрей Воробьёв. Фото © VK /<a href="https://vk.com/andreyvorobiev?z=photo327815124_457263190/photos327815124" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Андрей Воробьёв </a></p>

Андрей Воробьёв. Фото © VK / Андрей Воробьёв

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил предоставить помощь жильцам многоквартирного дома в Орехово-Зуеве, где сегодня произошёл пожар. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

"Поручил позаботиться о каждом жильце. Сейчас людей разместили в 16-й школе. Там работает штаб по расселению", — уточнил он.

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Воробьёв добавил, что бригада спасателей эвакуировала 37 человек, пятеро из них дети. По словам губернатора, в результате возгорания кровли дома пострадавших и погибших нет.

Ранее Прокуратура Московской области начала проверку по факту пожара в Орехово-Зуеве. В ходе неё будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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