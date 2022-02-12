К Земле в начале марта приблизится астероид размером с четыре Эйфелевы башни

Кадры летящего к Земле астероида (ползущая точка в правой половине кадра). Видео © "Роскосмос"

"Роскосмос" опубликовал кадры приближающегося к Земле астероида под номером 138971 (2001 CB21). Анимация была сделана с помощью 40-сантиметрового телескопа, расположенного в обсерватории Мульты на Алтае, и предоставлена госкорпорации сотрудниками ИПМ имени М.В. Келдыша РАН.

Известно, что диаметр космического тела составляет примерно 1,3 километра, что в четыре раза больше высоты Эйфелевой башни. Ожидается, что астероид пролетит вблизи планеты 4 марта около 11:00 мск.

Ученые классифицируют астероид как "потенциально опасный", однако его столкновение с Землёй маловероятно, так как он пролетит на расстоянии более 4,8 миллиона километров — это в десять раз больше, чем расстояние до Луны.