К Земле в начале марта приблизится астероид размером с четыре Эйфелевы башни
Ученые классифицируют космическое тело как "потенциально опасное", однако его столкновение с Землёй маловероятно, так как оно пролетит на расстоянии более 4,8 миллиона километров.
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Кадры летящего к Земле астероида (ползущая точка в правой половине кадра). Видео © "Роскосмос"
"Роскосмос" опубликовал кадры приближающегося к Земле астероида под номером 138971 (2001 CB21). Анимация была сделана с помощью 40-сантиметрового телескопа, расположенного в обсерватории Мульты на Алтае, и предоставлена госкорпорации сотрудниками ИПМ имени М.В. Келдыша РАН.
Известно, что диаметр космического тела составляет примерно 1,3 километра, что в четыре раза больше высоты Эйфелевой башни. Ожидается, что астероид пролетит вблизи планеты 4 марта около 11:00 мск.
Ученые классифицируют астероид как "потенциально опасный", однако его столкновение с Землёй маловероятно, так как он пролетит на расстоянии более 4,8 миллиона километров — это в десять раз больше, чем расстояние до Луны.
Ранее "Роскосмос" презентовал робота для работы в открытом космосе и на других планетах. Функционировать он будет в режима аватара, копируя движения оператора в специальном костюме. Также сообщается, что он сможет работать в автономном режиме.
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