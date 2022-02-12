Министр обороны Украины заявил, что Киев не планирует нападать на Москву

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у страны нет планов нападать на Россию. По его словам, в Киеве настаивают на дипломатическом решении сложившейся ситуации, но при этом готовы к любым вариантам развития событий.

"Сегодня очень многие заявления раздаются, из Москвы даже озвучивают и такие, что Украина планирует напасть на Россию. Это абсурд. Мы не собираемся ни на кого нападать, но делаем всё, чтобы укрепить оборону и исключить возможность эскалации. Мы планируем идти политико-дипломатическим путём", — приводит слова министра пресс-служба Минобороны Украины.

Вместе с тем Резников отметил, что сейчас Киев имеет невиданную поддержку со стороны Запада. По его словам, в течение месяца от разных государств Украина получила около 2000 тонн современного вооружения, боеприпасов и средств бронезащиты. Он также добавил, что украинские военные уже прошли обучение и готовы использовать весь арсенал.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу призвал Запад прекратить "пичкать" оружием Украину. Он также поинтересовался у британского коллеги, для чего Лондон направил свой спецназ в Незалежную и до каких пор он там будет находиться.

