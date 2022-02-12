Министр обороны Украины заявил, что Киев не планирует нападать на Москву
Вместе с тем он отметил, что сейчас его страна имеет невиданную поддержку со стороны Запада. По его словам, Незалежная за месяц получила около 2000 тонн вооружения, боеприпасов и средств бронезащиты.
Алексей Резников. Фото © Facebook / Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у страны нет планов нападать на Россию. По его словам, в Киеве настаивают на дипломатическом решении сложившейся ситуации, но при этом готовы к любым вариантам развития событий.
"Сегодня очень многие заявления раздаются, из Москвы даже озвучивают и такие, что Украина планирует напасть на Россию. Это абсурд. Мы не собираемся ни на кого нападать, но делаем всё, чтобы укрепить оборону и исключить возможность эскалации. Мы планируем идти политико-дипломатическим путём", — приводит слова министра пресс-служба Минобороны Украины.
Вместе с тем Резников отметил, что сейчас Киев имеет невиданную поддержку со стороны Запада. По его словам, в течение месяца от разных государств Украина получила около 2000 тонн современного вооружения, боеприпасов и средств бронезащиты. Он также добавил, что украинские военные уже прошли обучение и готовы использовать весь арсенал.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу призвал Запад прекратить "пичкать" оружием Украину. Он также поинтересовался у британского коллеги, для чего Лондон направил свой спецназ в Незалежную и до каких пор он там будет находиться.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения" России на Украину. По данным издания, об этом он якобы заявил во время общения с союзниками. Однако некоторые европейские дипломаты не поверили американскому лидеру и заявили, что "отказываются такое покупать".
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