"Страна": На Украину перестали впускать граждан России

На Украину сегодня днём перестали впускать граждан России. Пограничники ссылаются на некий приказ, который поступил в 13:00. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на сообщения тех, кто столкнулся с таким ограничением.

"Украина сегодня днём перестала впускать на свою территорию граждан России. Исключение делают лишь для тех, у кого справка о смерти близких родственников", — говорится в телеграм-канале издания.

Как сообщал Лайф, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения" России на Украину. По данным издания, об этом он якобы заявил во время общения с союзниками. Однако некоторые европейские дипломаты не поверили американскому лидеру и заявили, что "отказываются такое покупать".