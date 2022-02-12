Пушилин допустил, что взрыв на украинской стороне мог быть частью подготовки провокаций

Взрыв в одном километре от линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой мог быть произведён украинскими журналистами во время съёмок для будущих провокаций. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Взрыв был, и он был слышен в некоторых районах Донецка, но сразу оперативно всё выяснили, потому что ситуацию, конечно, держим на контроле. Взрыв произошёл на территории, подконтрольной Украине, где-то в километре-полутора от линии соприкосновения, в районе населённого пункта Опытное", — рассказал Денис Пушилин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Пушилин также заявил, что нагнетаемая на Западе истерия может быть свидетельством того, что Украина готовит новые провокации против России.

"Именно так, наверное, можно расценивать такие их точные прогнозы с учётом той истерии, которую они развернули в средствах массовой информации, в заявлениях разного рода политиков", — сказал Пушилин.