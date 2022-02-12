Ушаков: Байден заявил, что РФ и США должны делать всё для стабильности в мире

Несмотря на то что Москва и Вашингтон остаются конкурентами, они должны сделать всё для поддержания мировой стабильности, заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощник лидера РФ по международным вопросам Юрий Ушаков.

"Он (Байден. — Прим. Лайфа) сказал, что две наши великие державы и сейчас являются конкурентами, но должны сделать всё, чтобы поддерживать стабильность, поддерживать безопасность во всём мире", — сообщил Ушаков журналистам.

Он также добавил, что глава Белого дома даже сослался на опыт предшественников, которые в годы холодной войны создали все условия, чтобы избежать катастрофы, серьёзного конфликта между двумя странами. Как отметил Ушаков, Байден подчеркнул, что необходимо делать всё возможное для избежания худшего сценария в контексте нынешней ситуации вокруг Украины.

Как сообщал Лайф, Ушаков также заявил, что США раздувают истерию вокруг "вторжения" на Украину. Нагнетание темы насчёт соответствующих гипотетических планов России велось скоординированно, отметил он.