Ушаков: Байден заявил, что РФ и США должны делать всё для стабильности в мире
Представитель Кремля также добавил, что глава Белого дома сослался на опыт предшественников, которые в годы холодной войны создали все условия, чтобы избежать катастрофы.
Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин. Фото на обложке © kremlin.ru
Несмотря на то что Москва и Вашингтон остаются конкурентами, они должны сделать всё для поддержания мировой стабильности, заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощник лидера РФ по международным вопросам Юрий Ушаков.
"Он (Байден. — Прим. Лайфа) сказал, что две наши великие державы и сейчас являются конкурентами, но должны сделать всё, чтобы поддерживать стабильность, поддерживать безопасность во всём мире", — сообщил Ушаков журналистам.
Он также добавил, что глава Белого дома даже сослался на опыт предшественников, которые в годы холодной войны создали все условия, чтобы избежать катастрофы, серьёзного конфликта между двумя странами. Как отметил Ушаков, Байден подчеркнул, что необходимо делать всё возможное для избежания худшего сценария в контексте нынешней ситуации вокруг Украины.
Как сообщал Лайф, Ушаков также заявил, что США раздувают истерию вокруг "вторжения" на Украину. Нагнетание темы насчёт соответствующих гипотетических планов России велось скоординированно, отметил он.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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