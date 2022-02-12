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Ушаков: Байден заявил, что РФ и США должны делать всё для стабильности в мире

Представитель Кремля также добавил, что глава Белого дома сослался на опыт предшественников, которые в годы холодной войны создали все условия, чтобы избежать катастрофы.

12 февраля, 19:20

Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин. Фото на обложке © kremlin.ru

Несмотря на то что Москва и Вашингтон остаются конкурентами, они должны сделать всё для поддержания мировой стабильности, заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощник лидера РФ по международным вопросам Юрий Ушаков.

"Он (Байден. — Прим. Лайфа) сказал, что две наши великие державы и сейчас являются конкурентами, но должны сделать всё, чтобы поддерживать стабильность, поддерживать безопасность во всём мире", — сообщил Ушаков журналистам.

Он также добавил, что глава Белого дома даже сослался на опыт предшественников, которые в годы холодной войны создали все условия, чтобы избежать катастрофы, серьёзного конфликта между двумя странами. Как отметил Ушаков, Байден подчеркнул, что необходимо делать всё возможное для избежания худшего сценария в контексте нынешней ситуации вокруг Украины.

Ушаков заявил о сбалансированном и деловом характере беседы Путина и Байдена

Ушаков заявил о сбалансированном и деловом характере беседы Путина и Байдена

Как сообщал Лайф, Ушаков также заявил, что США раздувают истерию вокруг "вторжения" на Украину. Нагнетание темы насчёт соответствующих гипотетических планов России велось скоординированно, отметил он.

Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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