Мошенники отомстили россиянину, "заминировав" от его имени несколько зданий

Телефонные мошенники могут не только обманывать людей на деньги, но и мстить тем, кто не соглашается поддаваться на их уловки. Так злоумышленники решили поступить с 26-летним инженером из Нижнего Тагила, "заминировав" от его имени несколько зданий, сообщает SHOT.

По его данным, в начале февраля аферисты стали обрывать телефоны экстренных служб с номера Алексея — сообщали о "минировании" разных объектов. Сотрудники спецслужб оперативно вычислили предполагаемый источник и по его адресу отправили наряд полиции. Однако молодой человек с порога рассказал силовикам другую историю.

Выяснилось, что Алексею ранее позвонил телефонный мошенник, представившийся сотрудником службы безопасности банка, и попросил секретные данные карты. Парень сразу же понял, что это обман. Обиженный обманщик на прощание крикнул в трубку, что через специальную программу позвонит с номера Алексея в полицию и сообщит о "минировании" объектов. Осмотр телефона молодого человека убедил силовиков в правдивости его показаний.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Мошенников разыскивают.