В Белом доме переадресовали в Пентагон вопрос об инциденте с подлодкой США у Курил

Представитель Администрации Президента США отказался сообщать, поднималась ли тема появления американской подводной лодки в российских водах в телефонном разговоре президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом сообщает РИА "Новости".

"У меня нет информации, которую я мог бы вам предоставить", — сказал он и посоветовал обращаться в Пентагон, однако ранее детали инцидента не прокомментировали и там.

Ранее Минобороны России вручило ноту американскому военному атташе за этот инцидент. В ведомстве указали, что действия судна расцениваются как "грубое нарушение норм международного права".