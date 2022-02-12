В Белом доме переадресовали в Пентагон вопрос об инциденте с подлодкой США у Курил
В администрации США ранее отметили, что в курсе сообщений Минобороны РФ о произошедшем, но саму ситуацию никак не прокомментировали.
Подводная лодка USS Mississippi типа "Вирджиния". Фото © Wikimedia.org
Представитель Администрации Президента США отказался сообщать, поднималась ли тема появления американской подводной лодки в российских водах в телефонном разговоре президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом сообщает РИА "Новости".
"У меня нет информации, которую я мог бы вам предоставить", — сказал он и посоветовал обращаться в Пентагон, однако ранее детали инцидента не прокомментировали и там.
Ранее Минобороны России вручило ноту американскому военному атташе за этот инцидент. В ведомстве указали, что действия судна расцениваются как "грубое нарушение норм международного права".
Напомним, подлодка ВМС США была обнаружена в территориальных водах РФ около острова Уруп сегодня, 12 февраля, в 10:40 по московскому времени. Экипажу американского судна на русском и английском языках было передано сообщение о том, что корабль находится в водах РФ, и требование немедленно всплыть. Однако обращение было проигнорировано. После этого фрегат "Маршал Шапошников" применил спецсредства. И тогда подлодка покинула российские воды.
Комментариев: 0