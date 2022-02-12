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В Белом доме переадресовали в Пентагон вопрос об инциденте с подлодкой США у Курил

В администрации США ранее отметили, что в курсе сообщений Минобороны РФ о произошедшем, но саму ситуацию никак не прокомментировали.

12 февраля, 19:06
<p>Подводная лодка USS Mississippi типа "Вирджиния". Фото © Wikimedia.org</p>

Подводная лодка USS Mississippi типа "Вирджиния". Фото © Wikimedia.org

Представитель Администрации Президента США отказался сообщать, поднималась ли тема появления американской подводной лодки в российских водах в телефонном разговоре президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом сообщает РИА "Новости".

"У меня нет информации, которую я мог бы вам предоставить", сказал он и посоветовал обращаться в Пентагон, однако ранее детали инцидента не прокомментировали и там.

В Пентагоне не могут подтвердить детали инцидента с подлодкой США в водах РФ

В Пентагоне не могут подтвердить детали инцидента с подлодкой США в водах РФ

Ранее Минобороны России вручило ноту американскому военному атташе за этот инцидент. В ведомстве указали, что действия судна расцениваются как "грубое нарушение норм международного права".

Напомним, подлодка ВМС США была обнаружена в территориальных водах РФ около острова Уруп сегодня, 12 февраля, в 10:40 по московскому времени. Экипажу американского судна на русском и английском языках было передано сообщение о том, что корабль находится в водах РФ, и требование немедленно всплыть. Однако обращение было проигнорировано. После этого фрегат "Маршал Шапошников" применил спецсредства. И тогда подлодка покинула российские воды.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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