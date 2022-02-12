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Ушаков заявил о сбалансированном и деловом характере беседы Путина и Байдена

При этом, отметил помощник президента РФ, переговоры проходили в обстановке беспрецедентного нагнетания американцами истерии о неминуемом "вторжении" России на Украину.

12 февраля, 18:58

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден. Фото на обложке © ТАСС / Метцель Михаил

Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена носил сбалансированный и деловой характер. Об этом заявил помощник российского лидера по международным вопросам Юрий Ушаков.

"Если вернуться к разговору, то характер беседы был сбалансированным и деловым. Байден даже сослался на опыт предшественников во времена холодной войны", — отметил Ушаков.

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Он добавил при этом, что сегодняшний разговор прошёл в обстановке беспрецедентного нагнетания американцами истерии о неминуемом "вторжении" РФ на Украину, которое достигло апогея. По словам Ушакова, Байден заявил о том, что "две великие державы сейчас являются конкурентами", но должны сделать всё необходимое, чтобы поддержать стабильность в мире, а также не допустить развития худшего сценария вокруг Украины.

В свою очередь Путин отметил, что Россия внимательно проанализирует высказанные Байденом соображения и будет их учитывать. Однако, к сожалению, заявления американского лидера не затрагивают ключевых российских инициатив по гарантиям безопасности ни по нерасширению НАТО на Восток, ни по возврату альянса к состоянию 1997 года. Ушаков подчеркнул, что Россия не получила ответа по существу. По его словам, многие шаги, озвученные лидерами в разговоре, содержатся в полученных Москвой ответах США и НАТО по гарантиям безопасности.

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Ранее Лайф рассказывал, что Путин сегодня уже пообщался с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Более полутора часов лидеры двух стран обсуждали ситуацию на Украине.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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