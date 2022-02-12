В Белом доме раскрыли подробности переговоров Путина и Байдена

Президент США Джо Байден заявил российскому лидеру Владимиру Путину во время телефонных переговоров о том, что Вашингтон готов как к дальнейшему дипломатическому взаимодействию с Москвой, так и к другим сценариям развития событий в ситуации с якобы наращиванием РФ сил на границе с Украиной.

"Президент Байден дал ясно понять президенту Путину, что США по-прежнему готовы к дипломатическому взаимодействию в полной координации с нашими союзниками и партнёрами, мы в равной степени готовы к другим сценариям", — говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора президентов, которые длились чуть более часа.

Согласно заявлению, Байден также предупредил Путина, что Вашингтон вместе с союзниками даст решительный и быстрый ответ в случае "вторжения" Москвы на территорию Незалежной. Кроме того, американский лидер заявил, что Штаты готовы наращивать военную помощь Украине, если РФ будет продолжать эскалацию.

По словам представителя американской администрации высокого ранга, лидеры также в ходе беседы условились о продолжении контактов в ближайшие дни между должностными лицами двух стран. При этом чиновник утверждает, что Россия якобы по-прежнему может применить военную силу на Украине.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин сегодня уже пообщался с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Более полутора часов лидеры двух стран обсуждали ситуацию на Украине.

