Reuters: Запад вновь поднял вопрос об отключении России от SWIFT
Как утверждает неназванный собеседник агентства, политики в этом вопросе проявляют осторожность, чтобы не ускорить разрыв отношений между Москвой и Европой.
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Западные страны обсуждают санкции, направленные на ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Администрации Президента Франции.
Как утверждает неназванный собеседник агентства, страны Запада в этом вопросе проявляют осторожность, чтобы не ускорить разрыв отношений между Москвой и Европой.
При этом ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что США и Евросоюз отказались от идеи отключить Россию от SWIFT. Причиной этого решения, как отмечалось, стали серьёзные возражения со стороны европейских стран, которые посчитали, что отключение РФ от SWIFT сильно ударит по ним.
Напомним, что администрация США неоднократно угрожала ввести крайне жёсткие санкции против РФ в случае "вторжения" России на Украину. Агентство Reuters ранее сообщало, что ограничения Вашингтона могут затронуть поставку смартфонов в РФ. В Белом доме заявляли, что рестрикции могут коснуться финансовых учреждений, включая отключение России от системы SWIFT, а также искусственного интеллекта, квантовых исчислений, робототехники, оборонной и аэрокосмической промышленности. Кроме того, говорилось о возможном введении санкций против российского руководства, что, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, грозит разрывом отношений.
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