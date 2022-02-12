Reuters: Запад вновь поднял вопрос об отключении России от SWIFT

Западные страны обсуждают санкции, направленные на ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Администрации Президента Франции.

Как утверждает неназванный собеседник агентства, страны Запада в этом вопросе проявляют осторожность, чтобы не ускорить разрыв отношений между Москвой и Европой.

При этом ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что США и Евросоюз отказались от идеи отключить Россию от SWIFT. Причиной этого решения, как отмечалось, стали серьёзные возражения со стороны европейских стран, которые посчитали, что отключение РФ от SWIFT сильно ударит по ним.