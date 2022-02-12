Переговоры Путина и Байдена завершились

Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена завершились. Об этом сообщили журналистам в Белом доме.

"Разговор президента Байдена с президентом Путиным по защищённой связи закончился в 12:06 по времени Восточного побережья США (20:06 мск. — Прим. Лайфа)", — заявили в Белом доме.

Отметим, что беседа длилась чуть более часа. О содержании и итогах разговора американская сторона пока не сообщила.