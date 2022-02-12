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Переговоры Путина и Байдена завершились

Беседа длилась чуть больше часа. О содержании и итогах разговора пока не сообщается.

12 февраля, 17:29

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден. Фото на обложке © ТАСС / АР / Patrick Semansky

Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена завершились. Об этом сообщили журналистам в Белом доме.

"Разговор президента Байдена с президентом Путиным по защищённой связи закончился в 12:06 по времени Восточного побережья США (20:06 мск. — Прим. Лайфа)", — заявили в Белом доме.

Путин и Байден начали телефонные переговоры

Путин и Байден начали телефонные переговоры

Отметим, что беседа длилась чуть более часа. О содержании и итогах разговора американская сторона пока не сообщила.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин сегодня уже пообщался с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Более полутора часов лидеры двух стран обсуждали ситуацию на Украине.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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