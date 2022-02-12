Захарова: США уже два месяца издеваются над здравым смыслом, заявляя о "вторжении" РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала просьбу президента Украины Владимира Зеленского "предоставить Киеву информацию о стопроцентном вторжении РФ на Украину".

"Вы такое вообще видели когда-нибудь? США два месяца ежедневно заявляют, что на Украину вот-вот нападёт Россия. Президент Украины и представители силового блока этой страны уже два месяца говорят, что такой информацией не располагают, а теперь ещё и просят неравнодушных поделиться данными", — сообщила она в своём телеграм-канале.

По словам Захаровой, такие западные издания, как Bloomberg и Der Spiegel, требуемой информацией не располагают. Но планомерная реализация США своей провокационной кампании рано или поздно доведёт Украину до коллапса.

"Но, видимо, пока идейные вдохновители майданов не доведут Украину до полного коллапса, они не успокоятся. Уже два месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию", — резюмировала представитель МИД.