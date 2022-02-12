Reuters: Французов призвали избегать поездок на Украину

Власти Франции призвали граждан воздержаться от поездок на Украину в связи с якобы возможным "вторжением" России в Незалежную. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Официальных данных подтверждения данной информации на сайте внешнеполитического ведомства республики пока нет. При этом стоит отметить, что ранее сегодня состоялся телефонный разговор президентов Франции и России Эмманюэля Макрона и Владимира Путина. В частности, стороны обсудили "преодоление тупика" в урегулировании украинского кризиса. Их беседа длилась 1 час 40 минут.

Напомним, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения" России на Украину. По данным издания, об этом он якобы заявил во время общения с союзниками. Однако некоторые европейские дипломаты не поверили американскому лидеру и заявили, что "отказываются такое покупать".