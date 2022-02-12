Чавушоглу объявил о готовности Турции провести встречу Путина и Зеленского

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности Анкары провести на своей территории встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Как заявил наш президент [Реджеп Эрдоган] на пресс-конференции в рамках нашего визита на Украину, мы с удовольствием согласимся на посредничество, если обе стороны согласятся. Мы с радостью соглашаемся принять у себя встречу "минской тройки", — сообщил он в эфире телеканала CNN Turk.

По словам министра, Зеленский хочет, чтобы в вопросе его встречи с Путиным Турция выступила посредником. Чавушоглу добавил, что Россия также должна отнестись к этому позитивно, однако положительных или отрицательных ответов от Москвы пока нет.