Орбан назвал антироссийские санкции стратегической ошибкой ЕС

Закрываясь от сотрудничества с Россией, Евросоюз уступает экономические возможности Китаю, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В своей ежегодной речи он в целом назвал санкционную политику Брюсселя в отношении РФ стратегической ошибкой, а санкции — тупиком.

"Это стратегическая ошибка. Мы не можем изменить направление внешней политики Евросоюза, поэтому мы разработали и используем венгерскую модель", — сказал Орбан в своей ежегодной речи, трансляция велась на его ютуб-канале.

Премьер-министр отметил, что Венгрия, являясь членом ЕС и НАТО, сотрудничает с Москвой, показывая пример и доказывая жизнеспособность такой модели отношений.