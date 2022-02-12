Орбан назвал антироссийские санкции стратегической ошибкой ЕС
Премьер-министр Венгрии отметил, что страна не может изменить направление внешней политики Евросоюза, поэтому разработала и использует свою модель взаимоотношений с РФ.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото на обложке © Kremlin.ru
Закрываясь от сотрудничества с Россией, Евросоюз уступает экономические возможности Китаю, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В своей ежегодной речи он в целом назвал санкционную политику Брюсселя в отношении РФ стратегической ошибкой, а санкции — тупиком.
"Это стратегическая ошибка. Мы не можем изменить направление внешней политики Евросоюза, поэтому мы разработали и используем венгерскую модель", — сказал Орбан в своей ежегодной речи, трансляция велась на его ютуб-канале.
Премьер-министр отметил, что Венгрия, являясь членом ЕС и НАТО, сотрудничает с Москвой, показывая пример и доказывая жизнеспособность такой модели отношений.
Ранее Лайф писал, что глава МИД Венгрии объявил об отказе разместить в стране дополнительные войска США. У неё уже есть собственная армия, которая находится в надлежащей форме, чтобы гарантировать безопасность государства, считает министр.
Напомним, что администрация США неоднократно угрожала ввести крайне жёсткие санкции против РФ в случае "вторжения" России на Украину. Агентство Reuters ранее сообщало, что ограничения Вашингтона могут затронуть поставку смартфонов в РФ. В Белом доме заявляли, что рестрикции могут коснуться финансовых учреждений, включая отключение России от системы SWIFT, а также искусственного интеллекта, квантовых исчислений, робототехники, оборонной и аэрокосмической промышленности. Кроме того, говорилось о возможном введении санкций против российского руководства, что, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, грозит разрывом отношений.
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