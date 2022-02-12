В Пентагоне не могут подтвердить детали инцидента с подлодкой США в водах РФ

Пентагон заявил, что в курсе ситуации с подводной лодкой ВМС США типа "Вирджиния", которую обнаружили в территориальных водах России, но в настоящий момент не может подтвердить каких-либо деталей инцидента. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на официального представителя американского военного ведомства.

"Мы в курсе сообщений в СМИ о предполагаемом морском инциденте в Тихом океане. Мы в настоящий момент не можем подтвердить детали этих сообщений", — сказал агентству представитель Пентагона.