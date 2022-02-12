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В Пентагоне не могут подтвердить детали инцидента с подлодкой США в водах РФ

Ранее Минобороны России вручило ноту американскому военному атташе за инцидент в Тихом океане. В ведомстве указали, что действия судна расцениваются как "грубое нарушение норм международного права".

12 февраля, 18:06
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Фото на обложке © Andy Dunaway / USAF via Getty Images

Пентагон заявил, что в курсе ситуации с подводной лодкой ВМС США типа "Вирджиния", которую обнаружили в территориальных водах России, но в настоящий момент не может подтвердить каких-либо деталей инцидента. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на официального представителя американского военного ведомства.

"Мы в курсе сообщений в СМИ о предполагаемом морском инциденте в Тихом океане. Мы в настоящий момент не можем подтвердить детали этих сообщений", — сказал агентству представитель Пентагона.

Минобороны России вручило ноту военному атташе США за нарушение границы подлодкой

Минобороны России вручило ноту военному атташе США за нарушение границы подлодкой

Ранее Лайф сообщал, что подлодка ВМС США была обнаружена в территориальных водах РФ около острова Уруп сегодня, 12 февраля, в 10:40 по московскому времени. Экипажу американского судна на русском и английском языках было передано сообщение о том, что корабль находится в водах РФ, и требование немедленно всплыть. Однако обращение было проигнорировано. После этого фрегат "Маршал Шапошников" применил спецсредства.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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