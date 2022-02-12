В Пентагоне не могут подтвердить детали инцидента с подлодкой США в водах РФ
Ранее Минобороны России вручило ноту американскому военному атташе за инцидент в Тихом океане. В ведомстве указали, что действия судна расцениваются как "грубое нарушение норм международного права".
Фото на обложке © Andy Dunaway / USAF via Getty Images
Пентагон заявил, что в курсе ситуации с подводной лодкой ВМС США типа "Вирджиния", которую обнаружили в территориальных водах России, но в настоящий момент не может подтвердить каких-либо деталей инцидента. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на официального представителя американского военного ведомства.
"Мы в курсе сообщений в СМИ о предполагаемом морском инциденте в Тихом океане. Мы в настоящий момент не можем подтвердить детали этих сообщений", — сказал агентству представитель Пентагона.
Ранее Лайф сообщал, что подлодка ВМС США была обнаружена в территориальных водах РФ около острова Уруп сегодня, 12 февраля, в 10:40 по московскому времени. Экипажу американского судна на русском и английском языках было передано сообщение о том, что корабль находится в водах РФ, и требование немедленно всплыть. Однако обращение было проигнорировано. После этого фрегат "Маршал Шапошников" применил спецсредства.
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