AFP: Макрон 12 февраля созвонится с Байденом, Шольцем и Зеленским

Президент Франции Эмманюэль Макрон 12 февраля собирается провести телефонные переговоры с американским и украинским коллегами Джо Байденом и Владимиром Зеленским, а также канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщает AFP.

"Президент Макрон поговорит с Байденом, Шольцем и Зеленским в субботу", — сообщило агентство в "Твиттере".

Ранее сегодня Лайф сообщал, что Макрон провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В частности, стороны обсудили "преодоление тупика" в урегулировании украинского кризиса. Их беседа длилась 1 час 40 минут.