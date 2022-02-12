AFP: Макрон 12 февраля созвонится с Байденом, Шольцем и Зеленским
Ранее французский лидер провёл разговор с Владимиром Путиным. В частности, стороны обсудили "преодоление тупика" в урегулировании украинского кризиса. Их беседа длилась 1 час 40 минут.
Эмманюэль Макрон. Фото на обложке © Kremlin.ru
Президент Франции Эмманюэль Макрон 12 февраля собирается провести телефонные переговоры с американским и украинским коллегами Джо Байденом и Владимиром Зеленским, а также канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщает AFP.
"Президент Макрон поговорит с Байденом, Шольцем и Зеленским в субботу", — сообщило агентство в "Твиттере".
Ранее сегодня Лайф сообщал, что Макрон провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В частности, стороны обсудили "преодоление тупика" в урегулировании украинского кризиса. Их беседа длилась 1 час 40 минут.
Напомним, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения" России на Украину. По данным издания, об этом он якобы заявил во время общения с союзниками. Однако некоторые европейские дипломаты не поверили американскому лидеру и заявили, что "отказываются такое покупать".
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