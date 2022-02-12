Лавров в очередной раз заявил об отсутствии у России планов нападать на Украину
Позицию Москвы министр озвучил в ходе телефонного разговора с главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Однако в американском ведомстве считают, что Москва "не сигнализировала" о готовности к деэскалации.
Сергей Лавров. Фото © Kremlin.ru
Министр иностранных дел России в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном вновь заявил, что Москва не собирается нападать на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американского внешнеполитического ведомства высокого ранга.
Блинкен также подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему рассчитывает, что украинский кризис удастся разрешить с помощью дипломатии. В то же время, как считает американский чиновник, Лавров во время беседы "определённо не сигнализировал" о том, что Москва готова к деэскалации.
Вместе с тем глава российского МИД отметил, что РФ в скором времени предоставит США ответ на американский документ по гарантиям безопасности. Отмечается, что беседа Лаврова и Блинкена длилась 35 минут, в ходе неё состоялся прямой обмен мнениями.
Как ранее сообщал Лайф, телефонный разговор Блинкена и Лаврова состоялся по инициативе американской стороны сегодня днём. В ходе беседы глава МИД РФ также отметил, что провокационная кампания США об "агрессии России" против Киева поощряет саботаж Минских договорённостей.
Комментариев: 0