Лавров в очередной раз заявил об отсутствии у России планов нападать на Украину

Министр иностранных дел России в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном вновь заявил, что Москва не собирается нападать на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американского внешнеполитического ведомства высокого ранга.

Блинкен также подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему рассчитывает, что украинский кризис удастся разрешить с помощью дипломатии. В то же время, как считает американский чиновник, Лавров во время беседы "определённо не сигнализировал" о том, что Москва готова к деэскалации.

Вместе с тем глава российского МИД отметил, что РФ в скором времени предоставит США ответ на американский документ по гарантиям безопасности. Отмечается, что беседа Лаврова и Блинкена длилась 35 минут, в ходе неё состоялся прямой обмен мнениями.