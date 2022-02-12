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Чавушоглу призвал Запад быть осторожнее в высказываниях об эскалации на Украине

Глава МИД Турции заявил, что реальная попытка России вторгнуться на Украину будет неверным шагом, но пока диалог продолжается, важно сосредоточиться на снижении напряжённости.

12 февраля, 18:11
<p>Мевлют Чавушоглу. Фото на облложке © Twitter / <a href="https://twitter.com/MevlutCavusoglu" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@MevlutCavusoglu</a></p>

Мевлют Чавушоглу. Фото на облложке © Twitter / @MevlutCavusoglu

Западные страны должны быть осторожными в своих заявлениях по поводу напряжённости вокруг Украины, чтобы не провоцировать в стране панику, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"В любом случае западные страны должны быть осторожны в своих заявлениях, которые создают панику на Украине", — приводит его слова турецкое агентство Anadolu.

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Чавушоглу добавил: пока диалог продолжается, необходимо сосредоточиться на снижении напряжённости. Комментируя переписку России с США, НАТО и представителями ОБСЕ, глава турецкого МИД отметил важность предпринимаемых шагов по укреплению доверия и подчеркнул, что обеспокоенность обеих сторон можно понять.

Ранее Чавушоглу объявил о готовности Турции провести встречу Путина и Зеленского. Министр добавил, что Москва должна отнестись к этому предложению позитивно, однако положительных или отрицательных ответов от российской стороны пока нет.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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