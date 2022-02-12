Чавушоглу призвал Запад быть осторожнее в высказываниях об эскалации на Украине

Западные страны должны быть осторожными в своих заявлениях по поводу напряжённости вокруг Украины, чтобы не провоцировать в стране панику, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"В любом случае западные страны должны быть осторожны в своих заявлениях, которые создают панику на Украине", — приводит его слова турецкое агентство Anadolu.

Чавушоглу добавил: пока диалог продолжается, необходимо сосредоточиться на снижении напряжённости. Комментируя переписку России с США, НАТО и представителями ОБСЕ, глава турецкого МИД отметил важность предпринимаемых шагов по укреплению доверия и подчеркнул, что обеспокоенность обеих сторон можно понять.