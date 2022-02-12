Вице-премьер РФ Чернышенко не исключил появления в России нацпроекта по микроэлектронике

В России может появиться новый национальный проект в сфере микроэлектроники, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в рамках стратегической конференции по развитию российской радиоэлектронной промышленности. По его словам, к решению задачи следует подходить комплексно.

"В рамках серии стратегических сессий рабочие группы должны сформировать паспорта проектов по каждому из направлений", — передаёт его слова "Интерфакс".

Чернышенко отметил, что в 2021 году правительство совместно с Общественным экспертным советом начало масштабную работу по разработке и внедрению мер поддержки микроэлектроники. Также были запущены проекты с субсидированием до 4 миллиардов рублей в год.

"Совет в прошлом году рассмотрел 19 проектов, восемь из них на общую сумму 147 миллиардов рублей уже одобрены. Ещё 51 проект на сумму более 360 миллиардов находится сейчас в работе", — отметил Чернышенко.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов также заметил, что за последние два года в отрасли микроэлектроники сделано больше, чем за последние 25 лет. Опасения вызывает только цифровая трансформация объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), которая вообще угрожает национальной безопасности, уточнил Борисов, подчеркнув, что этого ни в коем случае нельзя допустить.