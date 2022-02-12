Макрон обсудил с Зеленским активизацию работы "нормандской четвёрки"
Французский лидер позвонил украинскому вскоре после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. За последние дни это уже не первый раунд подобных переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото на обложке © Twitter / Владимир Зеленский.
Ситуацию с безопасностью обсудил президент Украины Владимир Зеленский с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом он сообщил на своей странице в "Твиттере". Лидеры двух стран, общаясь по телефону, также говорили о путях активизации переговоров в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция) и в рамках Контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
"Продолжили диалог с Эмманюэлем Макроном. Поблагодарил его за визит на Украину. Говорили о ситуации с безопасностью и путях активизации мирного процесса в рамках "нормандской четвёрки" и контактной группы", — написал Зеленский в "Твиттере".
Стороны также "обменялись мнениями относительно последних международных переговоров". Зеленский отметил, что Украина ценит "личное участие Макрона в процессе деэскалации".
Ранее Лайф сообщал, что Макрон провёл сегодня очередной телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры длились 1 час 40 минут. А 7 февраля состоялась личная встреча Путина и Макрона в Москве. Российский лидер назвал переговоры содержательными и полезными. Макрон же заявил, что в ходе беседы с Путиным "достиг цели остановить эскалацию на Украине".
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