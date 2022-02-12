Макрон обсудил с Зеленским активизацию работы "нормандской четвёрки"

Ситуацию с безопасностью обсудил президент Украины Владимир Зеленский с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом он сообщил на своей странице в "Твиттере". Лидеры двух стран, общаясь по телефону, также говорили о путях активизации переговоров в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция) и в рамках Контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.