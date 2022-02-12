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В США заявили о приближении кульминации в подготовке новых санкций против России

Речь о консультациях Штатов с ЕС, Великобританией, Канадой и другими союзниками. Они договариваются о возможности незамедлительного введения новых мер давления на Москву.

12 февраля, 19:22

Фото на обложке © Pixabay

Консультации США с союзниками относительно возможности введения новых санкций против России в случае обострения ситуации вокруг Украины близки к кульминации, заявил сотрудник американской администрации высокого ранга на спецбрифинге для журналистов.

"В то же время мы наращиваем усилия, направленные на сдерживание России и на то, чтобы она понесла издержки, если всё равно решит прибегнуть к военным действиям", — сказал чиновник.

Он добавил, что в последние дни США продолжили предоставлять помощь Украине в военной сфере. А консультации с ЕС, Великобританией, Канадой и другими партнёрами и союзниками по обеспечению готовности к незамедлительному введению серьёзных финансовых санкций и экспортных ограничений против России движутся к кульминации, уточнил представитель американской администрации.

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Как сообщал Лайф ранее, "вторжение" РФ на Украину может начаться во время Олимпиады, заявил Салливан. При этом, по его словам, Вашингтон не утверждает, что Москва приняла окончательное решение о применении силы против Киева. Также Салливан заявил, что США готовы как к диалогу с РФ, так и к санкциям.

Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Администрация США неоднократно угрожала ввести крайне жёсткие санкции против РФ в случае "вторжения" России на Украину. Агентство Reuters ранее сообщало, что ограничения Вашингтона могут затронуть поставку смартфонов в РФ. В Белом доме заявляли, что рестрикции могут коснуться финансовых учреждений, включая отключение России от системы SWIFT, а также искусственного интеллекта, квантовых исчислений, робототехники, оборонной и аэрокосмической промышленности. Кроме того, говорилось о возможном введении санкций против российского руководства, что, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, грозит разрывом отношений.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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