В США заявили о приближении кульминации в подготовке новых санкций против России

Консультации США с союзниками относительно возможности введения новых санкций против России в случае обострения ситуации вокруг Украины близки к кульминации, заявил сотрудник американской администрации высокого ранга на спецбрифинге для журналистов.

"В то же время мы наращиваем усилия, направленные на сдерживание России и на то, чтобы она понесла издержки, если всё равно решит прибегнуть к военным действиям", — сказал чиновник.

Он добавил, что в последние дни США продолжили предоставлять помощь Украине в военной сфере. А консультации с ЕС, Великобританией, Канадой и другими партнёрами и союзниками по обеспечению готовности к незамедлительному введению серьёзных финансовых санкций и экспортных ограничений против России движутся к кульминации, уточнил представитель американской администрации.

Как сообщал Лайф ранее, "вторжение" РФ на Украину может начаться во время Олимпиады, заявил Салливан. При этом, по его словам, Вашингтон не утверждает, что Москва приняла окончательное решение о применении силы против Киева. Также Салливан заявил, что США готовы как к диалогу с РФ, так и к санкциям.