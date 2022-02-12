В США заявили о приближении кульминации в подготовке новых санкций против России
Речь о консультациях Штатов с ЕС, Великобританией, Канадой и другими союзниками. Они договариваются о возможности незамедлительного введения новых мер давления на Москву.
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Консультации США с союзниками относительно возможности введения новых санкций против России в случае обострения ситуации вокруг Украины близки к кульминации, заявил сотрудник американской администрации высокого ранга на спецбрифинге для журналистов.
"В то же время мы наращиваем усилия, направленные на сдерживание России и на то, чтобы она понесла издержки, если всё равно решит прибегнуть к военным действиям", — сказал чиновник.
Он добавил, что в последние дни США продолжили предоставлять помощь Украине в военной сфере. А консультации с ЕС, Великобританией, Канадой и другими партнёрами и союзниками по обеспечению готовности к незамедлительному введению серьёзных финансовых санкций и экспортных ограничений против России движутся к кульминации, уточнил представитель американской администрации.
Как сообщал Лайф ранее, "вторжение" РФ на Украину может начаться во время Олимпиады, заявил Салливан. При этом, по его словам, Вашингтон не утверждает, что Москва приняла окончательное решение о применении силы против Киева. Также Салливан заявил, что США готовы как к диалогу с РФ, так и к санкциям.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
Администрация США неоднократно угрожала ввести крайне жёсткие санкции против РФ в случае "вторжения" России на Украину. Агентство Reuters ранее сообщало, что ограничения Вашингтона могут затронуть поставку смартфонов в РФ. В Белом доме заявляли, что рестрикции могут коснуться финансовых учреждений, включая отключение России от системы SWIFT, а также искусственного интеллекта, квантовых исчислений, робототехники, оборонной и аэрокосмической промышленности. Кроме того, говорилось о возможном введении санкций против российского руководства, что, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, грозит разрывом отношений.
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