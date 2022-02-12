Ушаков заявил, что переговоры с Путиным запросили многие мировые лидеры
Президент РФ сегодня уже успел пообщаться с американским и французским коллегами Джо Байденом и Эмманюэлем Макроном. Они обсуждали ситуацию вокруг Украины.
Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Многие мировые лидеры на фоне нагнетания Западом ситуации вокруг Украины запрашивали телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"По поводу срочных телефонных разговоров обратились и другие члены администраций, которые провели вчера и сегодня беседы со многими российскими коллегами", — сказал Ушаков.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин сегодня уже пообщался с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Более полутора часов лидеры двух стран обсуждали ситуацию на Украине. Позже Путин поговорил с президентом США Джо Байденом.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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