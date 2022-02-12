Ушаков заявил, что переговоры с Путиным запросили многие мировые лидеры

Многие мировые лидеры на фоне нагнетания Западом ситуации вокруг Украины запрашивали телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"По поводу срочных телефонных разговоров обратились и другие члены администраций, которые провели вчера и сегодня беседы со многими российскими коллегами", — сказал Ушаков.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин сегодня уже пообщался с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Более полутора часов лидеры двух стран обсуждали ситуацию на Украине. Позже Путин поговорил с президентом США Джо Байденом.