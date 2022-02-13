"Вы сдурели?": На Украине разгорелся скандал из-за итогов нацотбора на "Евровидение-2022"
При оглашении результатов голосования телезрителей ведущий несколько раз перепутал баллы участников. А с экрана пропадала турнирная таблица.
Группа Kalush Orchestra обвинила телеканал "Общественный" в фальсификации результатов нацотбора на Евровидение. Видео © Telegram / Политика Страны
На Украине разразился очередной скандал. На этот раз поводом стали итоги национального отбора на "Евровидение-2022". Группа Kalush Orchestra обвинила телеканал "Общественный" в фальсификации результатов голосования.
Как пишет "Страна.ua", артисты указывают на то, что при оглашении баллов от телезрителей ведущий несколько раз перепутал результаты участников, а с экрана пропадала турнирная таблица. Члены жюри в итоге начали подсчитывать баллы участников вручную, записывая их на бумажке.
После завершения концерта солист группы вступил в публичную перепалку с членом жюри нацотбора и членом правления "Общественного" Ярославом Лодыгиным. Последний так и не показал документ с количеством зрительских голосов, но пообещал, что телеканал проведёт дополнительную проверку результатов голосования.
Но это не всё. В 2019 году победительницу голосования Алину Паш внесли в базу скандально известного сайта "Миротворец", куда попадают "недруги" Украины. Её появление там объяснили поездкой в Крым. А затем певица также публиковала фото в Москве на Красной площади, но вскоре была вынуждена его удалить. Она оправдывалась, что действительно была в Москве, но во время пересадки из Стамбула, а в Крым ездила с Украины на автобусе.
"Сделали меня какой-то ненавистницей, сепаратисткой, которая поддерживает политику агрессора (так на Украине называют Россию. — Прим. ред.). Вы сдурели?" — сказала Алина Паш.
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