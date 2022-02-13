Автоэксперт Червяков объяснил водителям, как правильно держать руки на руле

Правильное положение рук на руле автомобиля можно представить по циферблату часов. Руки должны ориентировочно находиться в районе 2 часов дня и 10 часов вечера. Об этом рассказал руководитель отдела продаж одного из крупных российских автодилеров Павел Червяков.

В беседе с агентством "Прайм" он напомнил, что есть открытый и закрытый тип хвата. При закрытом хвате пальцы сомкнуты вокруг обода руля. При открытом они лежат вдоль рулевого колеса. Первый применяют, когда автомобилю нужен максимальный контроль, например при неровной дороге или гололёде. А вот открытый используют для маневрирования.

Павел Червяков поясняет, что нельзя держать две руки сверху или снизу руля. Также опасно маневрировать одной рукой.

"Все эти формы хвата и положения рук максимально опасны. Это связано с тем, что в экстренной ситуации вы занервничаете и из-за неверного положения рук точно не успеете максимально правильно отреагировать на ситуацию. И, кроме того, рискуете получить травму кистей", — предупредил Червяков.