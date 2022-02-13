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Валиева появилась на тренировке перед соревнованиями одиночниц в Пекине

Ранее стало известно, что в допинг-пробе фигуристки обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Рассмотрением её дела займётся выездная панель CAS.

13 февраля, 00:00
<p>Камила Валиева © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Камила Валиева © ТАСС / Шарифулин Валерий

Российская фигуристка Камила Валиева, которая в последние дни оказалась в центре допингового скандала, вышла утром в Пекине на тренировку перед соревнованиями одиночниц на Олимпийских играх.

Как сообщает ТАСС, она отрабатывала короткую программу. Фигуристка уверенно выполнила тройной аксель, каскады тройной флип – тройной тулуп, тройной лутц – тройной тулуп. Также на тренировке были Анна Щербакова и Александра Трусова.

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Как рассказывал Лайф, ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. По словам главы Минспорта РФ Олега Матыцина, рассмотрение дела состоится 13 февраля.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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