Валиева появилась на тренировке перед соревнованиями одиночниц в Пекине
Ранее стало известно, что в допинг-пробе фигуристки обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Рассмотрением её дела займётся выездная панель CAS.
Камила Валиева © ТАСС / Шарифулин Валерий
Российская фигуристка Камила Валиева, которая в последние дни оказалась в центре допингового скандала, вышла утром в Пекине на тренировку перед соревнованиями одиночниц на Олимпийских играх.
Как сообщает ТАСС, она отрабатывала короткую программу. Фигуристка уверенно выполнила тройной аксель, каскады тройной флип – тройной тулуп, тройной лутц – тройной тулуп. Также на тренировке были Анна Щербакова и Александра Трусова.
Как рассказывал Лайф, ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. По словам главы Минспорта РФ Олега Матыцина, рассмотрение дела состоится 13 февраля.
Комментариев: 0