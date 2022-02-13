Посол Татаринцев: Россия против членства Швеции в НАТО

Дипломат рассказал, что сейчас по инициативе Стокгольма полностью заморожены контакты с Москвой в военной области. А это плохо для доверия в области безопасности.

Россия возражает против членства Швеции в НАТО из-за стремления США и Североатлантического альянса нагнетать обстановку в области безопасности. Об этом заявил посол РФ в королевстве Виктор Татаринцев. Дипломат отметил, что расширение блока сейчас представляет самую большую угрозу для России.

"Если бы США и НАТО не провоцировали и не обостряли ситуацию, мы бы не возражали против вступления Швеции в НАТО. Мы бы уважали такое решение Швеции. Но сейчас ситуация с безопасностью в этой части Европы резко изменилась. Расширение НАТО — это самая большая угроза для России", — отметил Татаринцев в интервью, опубликованном в газете Aftonbladet.

На вопрос, должно ли королевство самостоятельно решать, вступать ему в НАТО или нет, Татаринцев уточнил, что Россия не говорит этого Швеции, а адресует озвучивание позиции на этот счёт альянсу и США. Дипломат отметил, что это не вопрос Стокгольма и Москвы, он более всеобъемлющ и принципиален. Каким образом вступление королевства в военный блок будет представлять угрозу безопасности Российской Федерации, посол комментировать не стал.

"Я не хочу спекулировать на эту тему. Со шведской стороны я не вижу намерений вступить в НАТО в ближайшее время", — сказал посол.

Татаринцев также выразил сожаление по поводу слишком тесного сотрудничества Швеции с Североатлантическим альянсом и замораживания контактов с Россией в военной области. Он отметил, что необходимость для королевства контактирования с обеими сторонами обусловлена укреплением безопасности и созданием доверия.