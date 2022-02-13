Австралия приостановила деятельность посольства на Украине

Министерство иностранных дел Австралии сообщило, что посольство этой страны на Украине временно не будет работать. Поводом стало "ухудшение ситуации с безопасностью", говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Правительство распорядилось об отъезде сотрудников посольства Австралии в Киеве и временно остановило работу нашего посольства в Киеве", — отметили в МИД Австралии.

На смену постоянной миссии пока придет временное представительство во Львове. Гражданам страны рекомендовано незамедлительно покинуть территорию Украины.