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Австралия приостановила деятельность посольства на Украине

Вместо постоянного дипломатического представительства в республике будет действовать временное, и не в Киеве, а на западе страны — во Львове.

12 февраля, 23:22

Фото на обложке © ТАСС \ LUKAS COCH \ EPA

Министерство иностранных дел Австралии сообщило, что посольство этой страны на Украине временно не будет работать. Поводом стало "ухудшение ситуации с безопасностью", говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Правительство распорядилось об отъезде сотрудников посольства Австралии в Киеве и временно остановило работу нашего посольства в Киеве", — отметили в МИД Австралии.

На смену постоянной миссии пока придет временное представительство во Львове. Гражданам страны рекомендовано незамедлительно покинуть территорию Украины.

РИА "Новости": Российские дипломаты начали покидать Украину

РИА "Новости": Российские дипломаты начали покидать Украину

Лайф рассказывал, что подобным образом поступили также власти ряда других стран Запада. Так, США велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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