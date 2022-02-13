Австралия приостановила деятельность посольства на Украине
Вместо постоянного дипломатического представительства в республике будет действовать временное, и не в Киеве, а на западе страны — во Львове.
Фото на обложке © ТАСС \ LUKAS COCH \ EPA
Министерство иностранных дел Австралии сообщило, что посольство этой страны на Украине временно не будет работать. Поводом стало "ухудшение ситуации с безопасностью", говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Правительство распорядилось об отъезде сотрудников посольства Австралии в Киеве и временно остановило работу нашего посольства в Киеве", — отметили в МИД Австралии.
На смену постоянной миссии пока придет временное представительство во Львове. Гражданам страны рекомендовано незамедлительно покинуть территорию Украины.
Лайф рассказывал, что подобным образом поступили также власти ряда других стран Запада. Так, США велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
Лента новостей
Ландыши за 10 тысяч рублей: Флорист Сафронова рассказала о ценах на цветы в День влюблённых
сегодня в 23:12
"Хуже танков и автоматов": Премьер Украины предостерёг граждан от паники, "уничтожающей государства"
сегодня в 23:04
Депутат Рады Кива заявил о возможной подготовке Зеленским массовых убийств
сегодня в 22:52
Комментариев: 0