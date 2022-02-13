Депутат Рады Кива заявил о возможной подготовке Зеленским массовых убийств
По мнению оппозиционного парламентария, первой частью силовой операции властей станет отключение в стране интернета и связи.
На обложке: Илья Кива © Telegram / The_Kyva
Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что власти страны начали подготовку к физическому истреблению части населения. Таким мнением он поделился с своём телеграм-канале.
"Власть Зеленского закрывает телеканалы, блокирует ютуб-каналы, интернет-сайты и телеграм-каналы, готовя страну к информационному вакууму и информационной изоляции населения. Будут творить правовой беспредел и готовят "резню" неугодных, русского населения, их назовут врагами Украины", — полагает Илья Кива.
Он считает, что роль исполнителей в таких событиях достанется отрядам националистов. Те и сами, как пишет парламентарий, "давно не скрывают своих планов начать бойню русских внутри страны". По мнению Кивы, власть Зеленского попытается предотвратить утечку информации о таких чистках, вскоре "могут отключить интернет и связь".
Лайф рассказывал, что ранее Кива назвал гипотетическое вторжение РФ на Украину освобождением. По его словам, сообщения СМИ о якобы неизбежном нападении РФ на Незалежную вызвали панику в руководстве Украины.
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