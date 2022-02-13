Депутат Рады Кива заявил о возможной подготовке Зеленским массовых убийств

Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что власти страны начали подготовку к физическому истреблению части населения. Таким мнением он поделился с своём телеграм-канале.

"Власть Зеленского закрывает телеканалы, блокирует ютуб-каналы, интернет-сайты и телеграм-каналы, готовя страну к информационному вакууму и информационной изоляции населения. Будут творить правовой беспредел и готовят "резню" неугодных, русского населения, их назовут врагами Украины", — полагает Илья Кива.

Он считает, что роль исполнителей в таких событиях достанется отрядам националистов. Те и сами, как пишет парламентарий, "давно не скрывают своих планов начать бойню русских внутри страны". По мнению Кивы, власть Зеленского попытается предотвратить утечку информации о таких чистках, вскоре "могут отключить интернет и связь".